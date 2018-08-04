Путин подписал закон о новом порядке пользования недрами у побережья Крыма

4 Авг. 10:32 2018-08-04T10:32:53+03:00

Теперь недра будет предоставляться компаниям через аукционы, регулируемые правительством России

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Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий новый порядок пользования недрами у крымского побережья.

Закон определяет, что с 1 октября 2015 года украинские лицензии, по которым компаниям предоставлялись в пользования участки недр в Черном и Азовском морях, признаются недействительными.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, право пользования недрами в Черном и Азовском морях теперь будет предоставляться по итогам аукционов.

При этом правительство России своим решением будет определять проведение аукционов, состав и порядок работы аукционных комиссий, а также ограничивать допуск аукционам недропользователей.