2018-08-04T15:39:35+03:00
Общество

Крупные химические предприятия Крыма стали меньше загрязнять воздух

В основном вредные выбросы исходят от Крымского Титана и Содового завода
Степан ОСТИНОВ
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Крупные химические предприятия Крыма снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В частности, основными источниками вредных выбросов в Республике являются Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции» (он же «Крымский титан». - Авт.) и ПАО «Крымский содовый завод».

- В 2017 году предприятиями проведены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. Таким образом, за прошедший год зафиксировано снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в сравнении с 2016 годом, - сообщает пресс-служба Минэкологии Крыма.

В целом от промышленных производств воздух попадают различные загрязняющие вещества, основные из которых: диоксид азота, диоксид серы, окись углерода и взвешенные вещества. Специфические вещества, которые выбрасывают предприятия химической отрасли в Северном Крыму - это серная кислота, фтористый водород, хлористый водород, аммиак, формальдегид, хлор, бром и др.

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