4 Авг. 17:04 2018-08-04T17:04:59+03:00

Крымские спасатели эвакуировали туристов, которые отравились в горах грибами

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Сотрудники МЧС спасли четверых туристов, которые в горах на Южном берегу Крыма отравились грибами.

3 августа около 7 часов вечера спасателям сообщили, что во время туристической прогулки по маршруту «Байдарские ворота – Чёртова лестница» 4 человека отравились грибами и не могут самостоятельно передвигаться.

К месту происшествия отправились МЧСники, а также сотрудники скорой медицинской помощи.

- В районе туристической стоянки «Коптаж» была обнаружена группа туристов. Крымские спасатели эвакуировали пострадавших из горно-лесной местности и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Как выяснилось, молодые люди в походе приготовили пищу с добавлением неизвесных грибов. В результате у 4 человек через некоторое время появились признаки острого отравления. Все они были доставлены в Ялтинскую городскую больницу №1 для дальнейшей госпитализации.