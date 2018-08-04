На соцвыплаты крымчанам в текущем году потратили почти 6 млрд рублей

4 Авг. 17:59 2018-08-04T17:59:46+03:00

Из бюджета Крыма направили 4,4 млрд, из федеральной казны - более 1,5 млрд рублей

Изменить размер текста: A A

С начала года на социальные выплаты крымчанам направлено почти 6 млрд рублей.

При этом из бюджета Республики Крым профинансировано более 4,4 млрд рублей, из федерального – более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина Крыма.

Из республиканского бюджета средства потрачены на субвенции бюджетам муниципальных образований на социальные выплаты – более 2 млрд рублей; расходы на меры социальной поддержки - более 2 млрд рублей; ежемесячную социальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 322,3 млн рублей; Госпрограмму труда и занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы – 48,3 млн рублей.

Федеральные средства на сумму 1,5 млрд направили на выплату лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай нетрудоспособности (634,7 млн рублей), на ежемесячный выплату по рождению третьего и последующих детей (342,6 млн рублей), на оплату услуг ЖКХ для льготников (315,1 млн рублей), соцвыплаты безработным (122 млн рублей) и на выплаты в связи с рождением первенца (75,8 млн руб.)