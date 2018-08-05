Пляжная погода: Синоптики рассказали, каким будет 5 августа в Крыму

5 Авг. 08:36 2018-08-06T11:32:19+03:00

На пляжах полно отдыхающих. Море прогрелось до +26. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму 5 августа дождя не будет, ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Воздух прогреется ночью до +21, днем до +34.

В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +31…33.

В Севастополе сухо, ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.

- На Южном берегу Крыма переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +23… 25; днем +30…32, - сообщает крымский гидрометцентр.

В Керчи дождя также не ожидают, ветер ночью северо-западный, днем северный 5-10 м/с. Воздух ночью прогреется до +22, днем до +33.

Температура воды у крымского побережья в Черном море от +25 до +26, в Азовском - +27, в Керченском проливе также +26.