2018-08-05T10:49:22+03:00
Общество

Экс-футболист сборной Украины отдохнул в Крыму

На пляжах полуострова Вячеслав Шевчук провел почти весь июнь
Ольга КОСТИНА
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Вячеслав Ващук/Фото: Крым.РеалииВячеслав Ващук/Фото: Крым.Реалии
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Бывший футболист сборной Украины и донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук провел свой отпуск в Крыму.

По данным украинского издания Крым. Реалии, спортсмен отдыхал на пляже гостиницы «Ялта-интурист».

Как сообщает интернет-ресурс, Вячеслав Шевчук ровел в Крыму практически весь июнь: российско-украинскую границу он пересек 4 июня и вернулся в Украину 15 июня. Через три дня Шевчук снова поехал на полуостров и пробыл там до 3 июля.

За сборную Украины Вячеслав Шевчук играл в течение 13 лет - сыграл 54 матча. Завершил карьеру в 2016 году. В 2009 году футболист в составе донецкого «Шахтера» выиграл Кубок УЕФА.

Футболист награжден двумя государственными наградами: «За Труд и победу» и орденом «За мужество III степени».

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