ДТП под Коктебелем: пострадали двое взрослых и трое детей
Под Коктебелем столкнулись три иномарки — пострадало пять человек, в том числе дети.
ДТП с участием «Форда» и «Фольтсвагена» и «Ауди» произошло днем 4 августа на автодороге «Феодосия-Коктебель» - недалеко от поселка Коктебель. На место выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи.
- В результате происшествия пострадало пять человек, среди которых трое несовершеннолетних детей. Специалисты «КРЫМ-СПАС» посредством гидравлического аварийно-спасательного оборудования провели деблокацию мужчины – 1977 г.р. жителя Республики Татарстан. Также остальным пострадавшим была оказана помощь в транспортировке к автомобилю скорой медицинской помощи, для дальнейшей госпитализации с травмами различной степени тяжести в Феодосийскую больницу, - сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.
Причины аварии сейчас выясняют специалисты.