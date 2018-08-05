ДТП под Коктебелем: пострадали двое взрослых и трое детей

5 Авг. 12:42 2018-08-05T12:42:01+03:00

С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу

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Под Коктебелем столкнулись три иномарки — пострадало пять человек, в том числе дети.

ДТП с участием «Форда» и «Фольтсвагена» и «Ауди» произошло днем 4 августа на автодороге «Феодосия-Коктебель» - недалеко от поселка Коктебель. На место выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи.

- В результате происшествия пострадало пять человек, среди которых трое несовершеннолетних детей. Специалисты «КРЫМ-СПАС» посредством гидравлического аварийно-спасательного оборудования провели деблокацию мужчины – 1977 г.р. жителя Республики Татарстан. Также остальным пострадавшим была оказана помощь в транспортировке к автомобилю скорой медицинской помощи, для дальнейшей госпитализации с травмами различной степени тяжести в Феодосийскую больницу, - сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.

Причины аварии сейчас выясняют специалисты.