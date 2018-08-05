В Бахчисарайском районе иномарка с двумя детьми застряла в кювете

5 Авг. 15:52 2018-08-05T15:52:18+03:00

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В Бахчисарайском районе иномарка четырьмя пассажирами вылетела в кювет и застряла.

Инцидент произошел вечером 5 августа на проселочной дороге в районе Кабаньего перевала в Бахчисарайском районе. В салоне автомобиля находились две женщины и двое несовершеннолетних детей. На место выехала дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

- По прибытии специалисты чрезвычайного ведомства посредством лебедки и такелажного оборудования извлекли автомобиль «Mitsubishi» из кювета и сопроводили до асфальтированной дороги. К счастью в медицинской помощи никто не нуждался, - сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Напомним, в этот же день под Коктебелем столкнулись три иномарки — пострадало пять человек, в том числе дети.