В Евпатории девушка украла у знакомого мобильник за 50 тысяч

5 Авг. 18:08 2018-08-05T18:08:03+03:00

Теперь ей грозит 5 лет тюрьмы

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В Евпатории девушка украла у своего знакомого мобильный телефон за 50 тысяч рублей.

В полицию обратился 38-летний евпаториец и рассказал, что из его квартиры похитили дорогостоящий мобильный телефон стоимостью порядка 50 тысяч рублей.

По «горячим следам» раскрыть кражу не удалось, но полицейские начали выяснять, кто имел доступ в квартиру заявителя.

В результате правоохранители установили причастную к краже местную 21-летнюю девушку.

- Как выяснили оперативники уголовного розыска, в вечер, когда была совершена кража, заявитель и его приятельница вместе отдыхали. При этом употребляли алкогольные напитки. Когда хозяин дома уснул, гостья покинула жилище, но через какое-то время вернулась и забрала приглянувшийся ей мобильный телефон друга, - сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Девушка написала явку с повинной и передала телефон полицейским.

На подозреваемую завели уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража. Теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы.