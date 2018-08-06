2018-08-06T07:46:26+03:00
Общество

Погода в Крыму на 6 августа: до +34 градусов и облачно

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Надежда ДАЦЮК
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Температура воды в Черном море - до +26Температура воды в Черном море - до +26Фото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 6 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность. По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, температура воздуха составит +34 градуса. Местами будет облачно. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем от 31 до 33 градусов.

В Севастополе 6 августа малооблачно. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +30 грдусов.

В Керчи также не ожидается осадков. Малооблачно. Будет дуть северо-западеый ветер со скоростью 6-11 м/с. Днем столбик термометра покажет до +33 градусов.

На ЮБК 6 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32 градуса.

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