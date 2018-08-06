Погода в Крыму на 6 августа: до +34 градусов и облачно
В Крыму 6 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность. По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, температура воздуха составит +34 градуса. Местами будет облачно. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем от 31 до 33 градусов.
В Севастополе 6 августа малооблачно. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +30 грдусов.
В Керчи также не ожидается осадков. Малооблачно. Будет дуть северо-западеый ветер со скоростью 6-11 м/с. Днем столбик термометра покажет до +33 градусов.
На ЮБК 6 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32 градуса.