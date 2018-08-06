2018-08-06T09:41:13+03:00
Общество

За сутки украинцы пытались провезти в Крым три десятка боеприпасов

Все запрещенные к провозу предметы изъяты и переданы на экспертизу
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымФото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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За сутки на пунктах пропуска «Армянск» и «Перекоп» не пустили три десятка боеприпасов, которые пытались провезти в машинах. Об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ России по РК.

Так, по маршруту Николаев-Севастополь через границу следовал автомобиль KIA. Иномарку досмотрели с участием служебной собаки и обнаружили в боковом кармане багажника, в перчаточном ящике и кармане переднего пассажирского сидения обнаружено более двадцати патронов калибром 9 и 12 мм, упакованных в пластиковые мешки.

В тот же вечер боевой патрон калибра 7,62 мм нашли в пункте пропуска «Перекоп» при обследовании Mazda, ехавшей из Кривого Рога в Ялту. За рулем была 48-летняя украинка.

- Все запрещенные к провозу предметы в установленном законом порядке изъяты и переданы на экспертизу, по результатам которой будет принято правовое решение, - уточнили в пресс-службе.

Всего с начала года пограничник обнаружили около 150 единиц оружия и боеприпасов. По словам владельцев, большая часть из них была случайно забыта в салоне авто.

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