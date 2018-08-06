Настрочил: Крымский студент заплатит 300 тысяч рублей штрафа за высказывания в соцсети

6 Авг. 11:22 2018-08-06T11:22:12+03:00

Крымский студент "настрочил" на крупный штраф и уголовное дело Фото: Анастасия ЖУКОВА

20-летний парень в течение двух лет публиковал посты, возбуждавшие ненависть и вражду

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Студент колледжа из Ялты получил уголовное дело за высказывания в соцсетях.

Так, 20-летний четверокурсник из Ялтинского экономико-технологического колледжа с апреля апреля 2015 года по октябрь 2017 года публиковал ВКонтакте высказывания, которые вызывали у читателей национальную, расовую и социальную вражду.

Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (ч.1 ст. 282 УК РФ).

Ялтинский городской суд признал студента виновным и назначил штраф в 300 тысяч рублей, передает пресс-служба УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Кроме того, штрафы получили еще трое жителей Ялты, размещавшие в интернете экстремистские материалы с апреля по июнь 2018 года. Они, правда, отделались административным наказанием и заплатят в бюджет по решению Ялтинского городского суда по 1000-2000 рублей штрафов.