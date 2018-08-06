Атака "полосатых": на трассе Симферополь-Джанкой из грузовика посыпались арбузы
Один из очевидцев запечатлел этот момент [видео]
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Из кузова грузовика, следующего по трассе Симферополь-Джанкой, вывалились арбузы. Видеорегистратор одного из очевидцев запечатлел этот момент и выложил запись на крымский автофорум.
На записи зафиксировано, как из авто начали выпадать арбузы, а другим машинам, едущим следом, чудом удалось увернуться от них.
Позже водитель съехал на обочину и остановился. Кроме арбузов, в результате происшествия нието не пострадал.
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