В Севастополе к Константиновской батарее пустили катера

6 Авг. 15:31 2018-08-07T13:54:24+03:00

Такие меры приняли для удобства туристов. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Отправление с причала в Артбухте и Графской пристани

Изменить размер текста: A A

В Севастополе к Константиновской батарее пустили пассажирские катера. Пассажиров туда доставляют малыми катерами с причала № 156, расположенного в Артбухте, а организованные туристические группы – с Графской пристани.

Чтобы организовать подвоз туристов, нужно было решить вопрос передачи в собственность города пирса №1.

- Завершена работа по приему из федеральной собственности – Министерства обороны РФ – в государственную собственность Севастополя пирса № 1, расположенного в бухте Константиновская. Переданный объект перешел в хозяйственное ведение государственного унитарного предприятия «Севастопольский морской порт», – сообщил вице-губернатор города Владимир Базаров.