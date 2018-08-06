В Севастополе к Константиновской батарее пустили катера
В Севастополе к Константиновской батарее пустили пассажирские катера. Пассажиров туда доставляют малыми катерами с причала № 156, расположенного в Артбухте, а организованные туристические группы – с Графской пристани.
Чтобы организовать подвоз туристов, нужно было решить вопрос передачи в собственность города пирса №1.
- Завершена работа по приему из федеральной собственности – Министерства обороны РФ – в государственную собственность Севастополя пирса № 1, расположенного в бухте Константиновская. Переданный объект перешел в хозяйственное ведение государственного унитарного предприятия «Севастопольский морской порт», – сообщил вице-губернатор города Владимир Базаров.
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