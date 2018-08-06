2018-08-06T17:44:44+03:00
Общество

Глава Крыма оценил готовность трассы «Таврида»

Вдоль трассы откроют 23 площадки для отдыха водителей
Степан ОСТИНОВ
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По трассе можно будет разгоняться до 120 км в час.По трассе можно будет разгоняться до 120 км в час.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что строительство федеральной трассы «Таврида» ведется в соответствии с графиком.

- На сегодняшний день готовность первой очереди трассы от Керчи до Симферополя составляет 65%. Запуск первой очереди «Тавриды» и развязок позволит снять транспортную напряженность в районе Феодосии и в других регионах Крыма, - рассказал глава республики.

Всего вдоль трассы планируется открыть 23 площадки, на которых организуют места для отдыха водителей – это позволит туристам и жителям Республики Крым чувствовать себя комфортно, заключил Сергей Аксенов.

Напомним, строительство «Тавриды» ведется одновременно разделено на две очереди. Движение по двум полосам от Керчи до Симферополя планируется запустить в конце 2018 года.

Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

Общая готовность будущей четырехполосной трассы составляет 35%.

ТТХ «Тавриды»

Протяженность трассы – 250,7 километра

Техническая категория – IB

Скорость движения – 120 километров в час

Количество полос – 4

Ширина полос движения – 3,5 метра

Наименьшая ширина разделительной полосы движения – 2,75 метра

Ширина обочины – 3,5 метра

Количество транспортных развязок – 17

Число мостов и путепроводов – 90

Количество наземных пешеходных переходов – 30

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