Глава Крыма оценил готовность трассы «Таврида»
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что строительство федеральной трассы «Таврида» ведется в соответствии с графиком.
- На сегодняшний день готовность первой очереди трассы от Керчи до Симферополя составляет 65%. Запуск первой очереди «Тавриды» и развязок позволит снять транспортную напряженность в районе Феодосии и в других регионах Крыма, - рассказал глава республики.
Всего вдоль трассы планируется открыть 23 площадки, на которых организуют места для отдыха водителей – это позволит туристам и жителям Республики Крым чувствовать себя комфортно, заключил Сергей Аксенов.
Напомним, строительство «Тавриды» ведется одновременно разделено на две очереди. Движение по двум полосам от Керчи до Симферополя планируется запустить в конце 2018 года.
Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.
Общая готовность будущей четырехполосной трассы составляет 35%.
ТТХ «Тавриды»
Протяженность трассы – 250,7 километра
Техническая категория – IB
Скорость движения – 120 километров в час
Количество полос – 4
Ширина полос движения – 3,5 метра
Наименьшая ширина разделительной полосы движения – 2,75 метра
Ширина обочины – 3,5 метра
Количество транспортных развязок – 17
Число мостов и путепроводов – 90
Количество наземных пешеходных переходов – 30