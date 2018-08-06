2018-08-06T17:36:17+03:00
Дом. Семья

С начала года в Крыму отдохнули уже более 3,8 миллионов туристов

Это на 27% выше аналогичного показателя 2017 года
Степан ОСТИНОВ
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Всего в этом году в Крыму ждут больше 6,5 миллиона туристов.Всего в этом году в Крыму ждут больше 6,5 миллиона туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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С начала года в Крыму отдохнули более 3,8 млн туристов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Последовательно увеличился поток туристов в Республику Крым. За 7 месяцев текущего года республика приняла более 3 миллионов 800 тысяч туристов. Это на 27% выше аналогичного показателя прошлого года, - подчеркнул глава Крыма.

Он добавил, что турпотоку способствует новый терминал аэропорта «Симферополь», который несколько дней назад принял двухмиллионного пассажира.

При этом общий пассажиропоток аэропорта составил более 2,5 миллиона человек.

Напомним, в этом году власти Крыма ждали миллион туристов из Украины. Но людей уже приехало намного больше. Только за первые 6 месяцев 2018 года пассажиропоток превысил 1,1 миллиона человек. Число авто, которые пересекли границу за этот же период, больше 175 тысяч.

По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, украинских туристов в Крыму с каждым днем становится все больше. Он отметил, что основная цель визита - отдых, так как аналогов крымским курортам с местным целебным климатом и разнообразием достопримечательностей на Украине просто нет.

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