Погода в Крыму на 7 августа: Жарко, но местами дождь с грозой

7 Авг. 07:23 2018-08-07T13:52:41+03:00

Воздух прогреется ночью до +21, днем до +33

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В Крыму 7 августа ночью и днем местами прогнозируют кратковременный дождь, ветер западный 6-11 м/с. Воздух прогреется ночью до +21, днем до +33.

В Симферополе ночью сухо, днем местами дождь. Ветер западный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +28…30°.

В Севастополе сухо, ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Столбик термометра ночью поднимется до +20…22, днем до +28…32.

- На Южном берегу Крыма переменная облачность, днем возможен дождь, гроза. ВВетер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23… 25; днем +30…32, - сообщает крымский гидрометцентр.

В Керчи дождь синоптики не обещают. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Воздух ночью прогреется до +22, днем до +32.

Температура воды у крымского побережья в Черном море от +24 до +27, в Азовском - +26, в Керченском проливе +27.