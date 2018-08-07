Подошла к вору и лизнула его прямо в щеку: в Крыму выбрали лучшую собаку-ищейку

7 Авг. 09:00 2018-08-07T09:07:07+03:00

Владимир и Юта вместе ловят преступников и ищут пропавших людей. Фото: пресс-служба МВД по РК

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Лучшим кинологом региона стал прапорщик полиции Владимир Дубовик, который на пару с немецкой овчаркой Ютой, набрал больше всего баллов на конкурсе.

Юта в прекрасной физической форме. Фото: пресс-служба МВД по РК

Весной Владимир и Юта раскрывали кражу в Бахчисарайском районе. Собака взяла след и привела к мужчине, мирно сидевшему на лавочке за три квартала от места преступления. Юта подошла к нему и, усевшись вплотную, лизнула его прямо в щеку. 46-летний мужчина оторопел от неожиданости и вскоре признался в совершении кражи.

Крымчане скоро отправятся в Москву. Фото: пресс-служба МВД по РК

- На счету инспектора-кинолога – сотни результативных выездов на место происшествия, в ходе которых были раскрыты преступления, найдены улики, схвачены за руку злоумышленники, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сегодня трехлетняя Юта лишь в начале своей карьеры. Скоро ей предстоит защищать честь полуострова на всероссийском уровне - младшего инспектора-кинолога Владимира Дубовика пригласили в Москву на встречу с руководством МВД.