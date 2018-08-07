На въезде в Крым задерждали украинца с липовым разрешением на проживание в России

7 Авг. 10:09 2018-08-07T10:09:54+03:00

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На крымской границе в пункте пропуска «Армянск» задержали иностранца с поддельной печатью в паспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Во время контроля на границе пограничник усомнился в подлинности данных в паспорте гражданина Украины 1981 года рождения.

- В результате исследования документа с применением специальной техники, позволяющей определить соответствие бланка установленным образцам, пограничниками сделан вывод об имеющей место подделке штампа «Разрешено временное проживание» (на территории России), - уточнили в Погрануправлении.

36-летний житель Волынской области признался пограничникам, что он воспользовался незаконными услугами, чтобы решить вопрос о легальном пребывании в России. Мужчина заплатил за фиктивный штамп в паспорте 800 долларов.

Сотрудники погрануправления проводят дополнительную проверку.

- По результатам проверки материалы будут переданы по подследственности в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении в отношении гражданина Украины уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа), - уточнили в пресс-службе.