2018-08-07T10:31:47+03:00
Общество

В Керчи начальник УЖКХ заплатит 5 000 рублей за невнимание к горожанам

Чиновник слишком долго отвечал на жалобу местного жителя
Галина КОВАЛЕНКО
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В Керчи начальника УЖКХ оштрафовали на 5 тысяч рублей за ненадлежащую работу с обращениями граждан.

- Установлено, что в мае в орган местного самоуправления поступило обращение местного жителя по вопросу нарушения жилищных прав, - , сообщает пресс-служба прокуратуры РК. - Ответ был предоставлен с месячным опозданием только после прокурорской проверки.

Надзорное ведомство проверило выполнение чиновниками требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан».

В итоге на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Керчи завели административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Виновного наказали на 5 тысяч рублей.

А вот студента из Ялты оштрафовали на 300 тысяч рублей за слишком большую любовь к эпистолярному жанру - 20-летний парень публиковал посты, возбуждавшие ненависть и вражду.

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