В Крым доставят частичку мощей святой Матроны Московской

7 Авг. 12:57 2018-08-07T12:57:00+03:00

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В Крым из Москвы доставят ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.

Встреча мощей пройдет в Керчи 11 августа в 11:00.

- По благословению Митрополита Феодосийского и Керченского Платона в Феодосийскую епархию будет доставлен из Калмыцкой епархии ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. 11 августа в 11.00 в Кафедральном Соборе Иоанна Предтечи Керчи состоится встреча святыни, - сообщает пресс-служба Феодосийской епархии.

Ковчег с мощами пробудет в керченском Кафедральном Соборе Иоанна Предтечи до 25 августа. С 25 августа по 8 сентября верящие могут приложится к святыне в Кафедральном соборе во имя Казанской Иконы Божьей Матери в Феодосии. Далее мощи перевезут в судакский Храм Покрова Пресвятой Богородицы, где они пробудут с 8 до 22 сентября. А уже с 22 по 30 сентября святыня вновь вернется в Керчь – в Храм успения Пресвятой Богородицы.