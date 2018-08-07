В Евпатории по «горячим следам» раскрыли разбойное нападение

7 Авг. 14:21 2018-08-07T14:23:35+03:00

Двум задержанным мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы

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В Евпатории на проспекте Ленина двое неизвестных напали на 46-летнего мужчину, а затем похитили золотые украшения и деньги на сумму в 92 тысячи рублей.

В течение нескольких дней по «горячим следам» оперативники задержали подозреваемых в разбойном нападении. Ими оказались 60-летний гражданин одного из государств Закавказья, который находится в федеральном розыске, и его 27-летний соотечественник.

Часть похищенного имущества изъято сотрудниками полиции в одном из ломбардов Симферополя, куда мужчины сдали похищенные ценности.

На подозреваемых завели уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ - разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

- Согласно санкции указанной статьи, злоумышленникам может грозить наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.