Симферополь захлестнут ливни и грозы

7 Авг. 15:19 2018-08-07T15:23:15+03:00

На улицу без зонтика лучше не выходить. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В столицу региона в ближайшие часы придет ненастье

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 августа, крымские спасатели разослали экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

- В ближайшие 2-3 часа и до конца суток в городе Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 18-23 м/с., - сообщает пресс-служба МЧС РК.

На Крымском полуострове, в ближайшие сутки, также возможны кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, град, шквал 18-23 м/с. Виновник ненастья - холодный атмосферный фронт, смещающийся с северо-запада.

- Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Максимальная температура воздуха 28…33°, минимальная 16…21°, на побережье 22…26°, - дополняют прогноз специалисты ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики говорят о том, что в следующие двое суток дождей не будет, северо-восточный ветер местами усилится до 20 м/с. и станет прохладнее на 2-3 градуса.