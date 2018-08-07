2018-08-07T16:58:01+03:00
Общество

В крепости Керчь нашли 1,5 тысячи бомб и гранат

От взрывоопасных предметов освободили 7,5 тысяч квадратных метров земли
Галина КОВАЛЕНКО
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Среди опасных находок есть и авиабомбы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РКСреди опасных находок есть и авиабомбы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК
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Крымские спасатели на территории крепости в Керчи обнаружили более 1,5 тысяч авиационных снарядов, гранат, минометных мин и артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

Всего за две недели пиротехники очистили 7,5 тысяч квадратных метров земли.

- Специалистам приходится работать в довольно сложных условиях: на склонах, поросших растительностью, отвесных скалах и даже в тесных штольнях, разбор которых весьма кропотливая и сложная работа, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. - Боеприпасы здесь буквально под ногами, а своды могут обрушиться в любой момент.

Всего в составе группы по разминированию 25 специалистов. Это пиротехники, кинологи, сотрудники робототехнического управления и медики.

Но точку рано ставить.

- Работы будут проводиться как на суше, так и в акватории, для того, чтобы сделать данный уникальный исторический памятник безопасным для посещения туристов, - отметили в ведомстве.

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