В Симферополе создали группу, которая займется решением проблем с самостроями на "Стрелковой"

7 Авг. 16:56 2018-08-07T16:59:31+03:00

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В Симферополе создали рабочую группу, которая займется решением проблем, связанных с демонтажем самостроев на массиве «Стрелковая», где в рамках инвестсоглашения строится микрорайон «Крымская роза». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя со ссылкой на главу ведомства Игоря Лукашева.

В ходе рабочей встречи с гражданами, которые живут в самовольных постройках на улице Никанорова, Лукашев заявил, что единственный путь решения проблемы – поиск компромисса.

Во время встречи жители рассказали, что неоднократно пытались оформить участки и строения, на которых они живут уже долгое время. Но это не привело к результату.

Инициативная группа высказала претензии о том, что установка забора на месте строительства массива «Крымская роза» якобы незаконна.

- Установка ограждения – это, прежде всего, безопасность при проведении строительных работ. Я лично выеду на место и посмотрю, каким образом установлен этот забор, имеются ли проходы и проезды, — сказал Игорь Лукашев.

Он также отметил, что жители улицы Никанорова могут обращаться в судебные инстанции, но перспектива получить положительное решение почти исключена, потому что у фирмы-застройщика есть полный пакет документов, разрешающих строительство.

По словам Лукашева, принято решение о создании рабочей группы, которая начнёт свою работу 7 августа. В её состав войдут юристы, представляющие интересы граждан, а также представители предприятия-застройщика.

На земельном участке, где начато строительство, находилось 42 самостроя и 100 незавершенных построек. С владельцами 26 строений достигнуты договоренности.

Напомним, 3 августа у здания горадминистрации Симферополя мужчина поджег себя в знак несогласия строительства на участке.