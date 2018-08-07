2018-08-07T19:14:19+03:00
Общество

В Севастополе возобновили движение паромов между Артбухтой и Северной стороной

Маршрут обслуживает паром «Адмирал Лазарев»
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Паромы в этом направлении не ходили с 22 июня.Паромы в этом направлении не ходили с 22 июня.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе между Артбухтой и Северной стороной снова ходят паромы. На линию выходит паром «Адмирал Лазарев».

Напомним, движение было приостановленное 22 июня из-за поломки одного из агрегатов судна.

- Выход судна на линию позволит вдвое увеличить авто- и пассажиропоток до 400 автомобилей и 4 тысяч человек в день, а также сократить время ожидания на причале до 30 минут, - сообщили в пресс-службе правительства города.

По информации Севморпорта, в этом году предполагается увеличение паромного пассажиропотока до 1 миллиона человек. В прошлом году услугами паромов воспользовались больше 706 тысячи человек.

Напомним, в Балаклаву пустили дополнительные автобусы. Интервал движения сократился до 13-15 минут в зависимости от маршрута.

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