В Балаклаву пустили дополнительные автобусы

7 Авг. 17:14 2018-08-07T18:57:11+03:00

Интервал движения сократился до 13-15 минут в зависимости от маршрута

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В Балаклаву из Севастополя стало ходить еще больше автобусов.

- На маршруте №9 количество льготных рейсов в день увеличили с 10 до 101, кром етого сократили интервал движения с 27 до 15 минут, - сообщили в пресс-службе правительства города.

Изменения произошли и на маршруте № 94. Число льготных рейсов увеличели с 23 до 102 в день, а интервал движения сократили с 26 до 13 минут.

Автобусы на маршруте №34 выходят на линию в 5.40. Время работы маршрута № 9 продлено до 23.00.

На линию выходят комфортабельные, низкопольные автобусы, рассчитанные вместимость 70–100 человек.

Напомним, в Балаклаве открылась первая бесплатная перехватывающая парковка. Находится она ул. Крестовского, 54.