2018-08-07T17:58:33+03:00
Общество

В Феодосии чиновников обязали дать жилье погорельцам

Огонь уничтожил дом, занимаемый по договору соцнайма
Галина КОВАЛЕНКО
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Погорельцам должны дать квартиры в Феодосии.Погорельцам должны дать квартиры в Феодосии.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Суд обязал администрацию Феодосии предоставить жилье погорельцам.

- В жилом доме по улице Колодяжного, где проживали заявители на основании договора социального найма, произошел пожар, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК. - В результате двое граждан остались без крыши над головой.

По закону, если жилое здание, занимаемое по договору социального найма, стало непригодным для проживания, то гражданам нужно предоставить благоустроенное жилое помещение, не меньшей площади.

Но местные чиновники долгое время не занимались решением этой проблемы. Дело дошло до прокуратуры.

В итоге прокурор города обратился с иском в суд об обязании администрации города Феодосии предоставить жилье взамен утраченного.

Городской суд поддержал надзорный орган.

А в Керчи прокуратура призвала к ответу начальника УЖКХ, который слишком долго отвечал на жалобу местного жителя. Чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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