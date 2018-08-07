На Керченской переправе изменили схему движения грузовиков

7 Авг. 17:52 2018-08-07T18:46:51+03:00

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На Керченской паромной переправе изменили схему движения фур в Крым. Нововведения вступают в силу 8 августа. Сделано это для удобства водителей.

- С 8 августа формление грузовых автомобилей будет осуществляться на накопительной площадке «Кавказ–3» между поселками Батарейка и Ильич Темрюкского района Краснодарского края. Таким образом, теперь не нужно заезжать на площадку в Славянске-на-Кубани, которая 13 августа прекратит свою работу, - сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Напомним, в июне был упрощен порядок следования грузовиков из порта "Крым".

Пропускная способность переправы - более 2 500 грузовых машин в сутки.