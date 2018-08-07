2018-08-07T18:46:51+03:00
Общество

На Керченской переправе изменили схему движения грузовиков

Добираться в Крым с 8 августа станет удобнее
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В июне упростили порядок следования грузовиков из порта "Крым".В июне упростили порядок следования грузовиков из порта "Крым".Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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На Керченской паромной переправе изменили схему движения фур в Крым. Нововведения вступают в силу 8 августа. Сделано это для удобства водителей.

- С 8 августа формление грузовых автомобилей будет осуществляться на накопительной площадке «Кавказ–3» между поселками Батарейка и Ильич Темрюкского района Краснодарского края. Таким образом, теперь не нужно заезжать на площадку в Славянске-на-Кубани, которая 13 августа прекратит свою работу, - сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Напомним, в июне был упрощен порядок следования грузовиков из порта "Крым".

Пропускная способность переправы - более 2 500 грузовых машин в сутки.

Новая схема движения. Фото: mtrans.rk.gov.ru

Новая схема движения. Фото: mtrans.rk.gov.ru

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