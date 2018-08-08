2018-08-08T09:12:13+03:00
Происшествия

На крымской границе поймали украинца с марихуаной

Наркотики учуяла служебная собака
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по РКФото: пресс-служба ПУ ФСБ по РК
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Крымские пограничники во время осмотра автомобиля в пункте пропуска "Джанкой" нашли у 33-летнего гражданина Украины наркотики.

Мужчина пытался тайно провезти их в своей иномарке Toyota с территории незалежной в Севастополь. Наркотики учуял служебный пес. После тщательных поисков из автомобиля выудили два пакета с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Ранее хозяин уверенно заявлял, что ничего запрещенного в машине нет, но тут уже отпираться было бесполезно.

Житель украинского Краматорска рассказал, что в пакетах - марихуана, которую он купил в интернете для личного употребления. Заплатил 200 гривен.

- Чтобы перевезти ее через государственную границу, не привлекая внимания контрольных органов, в том числе служебных собак, он даже просмотрел видео-инструкцию, - отметили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по РК. - Владелец контрабанды также добавил, что «после прохождения украинской таможни успокоился с мыслью о том, что схема рабочая», однако «…не предполагал, что российские пограничники будут настолько тщательно его досматривать».

Пакеты с подозрительным веществом изъяли и передали криминалистам. Эксперты провели исследование и подтвердили, что это наркотическое средство - марихуана. В пересчете на высушенное вещество у гражданина Украины с собой оказалось чуть более 2 граммов.

Жителя Краматорска передали правоохранителям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "контрабанда наркотических средств" (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ).

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