2018-08-08T09:45:40+03:00
Происшествия

В Керчи руководители торгового комплекса присвоили 19 миллионов рублей

Экс-начальника ТК лишили свободы на 5 лет, а старшему администратору дали 4 года условно
Галина КОВАЛЕНКО
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В Керчи на скамье подсудимых оказались руководители торгового комплекса «Центральный», которые «прикарманили» кругленькуую сумму - 19 миллионов рублей.

- Суд вынес приговор в отношении бывших руководителей торгового комплекса «Центральный» МУП МОГОК РК «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг», - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Экс-начальнику ТК, как организатору преступления дали 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, старшему администратору – 4 лет лишения свободы условно. Таже суд им запретил в течение 3 лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Крымская прокуратура собрала неопровержимые докательства их вины: бывшие начальник и старший администратор торгового комплекса «Центральный» целый год, изо дня в день, брали себе часть выручки, собираемой с предпринимателей на городском рынке.

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