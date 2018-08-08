В Керчи руководители торгового комплекса присвоили 19 миллионов рублей
В Керчи на скамье подсудимых оказались руководители торгового комплекса «Центральный», которые «прикарманили» кругленькуую сумму - 19 миллионов рублей.
- Суд вынес приговор в отношении бывших руководителей торгового комплекса «Центральный» МУП МОГОК РК «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг», - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Экс-начальнику ТК, как организатору преступления дали 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, старшему администратору – 4 лет лишения свободы условно. Таже суд им запретил в течение 3 лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.
Крымская прокуратура собрала неопровержимые докательства их вины: бывшие начальник и старший администратор торгового комплекса «Центральный» целый год, изо дня в день, брали себе часть выручки, собираемой с предпринимателей на городском рынке.