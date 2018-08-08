В Ялте загорелась многоэтажка: спасено двое детей, 8 взрослых эвакуировано

8 Авг. 10:41 2018-08-08T10:41:46+03:00

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В Ялте 7 августа загорелась квартира на пятом этаже многоквартирного дома. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 16:26, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Спасатели начали тушить огонь, кроме того, вывели из помещений 8 жильцов дома. Также в одной из смежных квартир обнаружили детей 2007 и 2008 года рождения. Пострадавших вынесли из задымленных помещений и оказали необходимую помощь. В госпитализации они не нуждались.

Пожар удалось вовремя остановить, огонь не распространился на соседние квартиры. Полщадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь уничтожил личные вещи, стены и потолок.

Эксперты выясняют причины возникновения пожара.

По словам помощника начальник Главного управления МЧС России по РК, с начала года спасатели 540 раз выезжали для ликвидации пожаров.