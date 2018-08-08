На трассе Симферополь-Феодосия столкнулись пять машин, также в кювет улетел седельный тягач

8 Авг. 12:06 2018-08-08T12:06:28+03:00

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На трассе Симферополь-Феодосия, недалеко от поселка Зуя, 7 августа столкнулись 5 автомобилей. Столкнулись машины «ВАЗ 2101», «ВАЗ 2106», «Газель 3302», Toyota Avensis и Volkswagen Polo. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

К месту ДТП отправились три человека и одна единица техники.

Пострадавшим оказали помощь. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

При столкновении пострадали 4 человека. Пострадавшим оказали помощь и транспортировали в приемный покой 6-й горбольницы Симферополя.

Кроме того, 7 августа примерно на том же участке дороги произошло ДТП – водитель седельного тягача «МАЗ 642208» не справился с управлением и вылетел в кювет. Он не пострадал.

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Водитель седельного тягача не справился с управлением. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Причины аварии выясняют эксперты.