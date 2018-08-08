Специалисты начали выяснять, почему провалился асфальт на улице Толстого в Симферополе

8 Авг. 12:29 2018-08-08T12:29:42+03:00

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Специалисты установили ограждения и приступили к ремонту дороги на улице Толстого в Симферополе, где провалился асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на директора муниципального бюджетного учреждения "Город" Николая Коновалова.

- Сегодня на место просадки дорожного полотна выехали представители ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", а также фирмы-подрядчика, которая в 2017 году проводила масштабные работы по замене теплосетей на данном участке. По предварительной информации, причиной аварийной ситуации могло стать вымывание грунта, и как следствие, провал дорожного полотна, — пояснил Николай Коновалов.

Также чиновник отметил, что сегодня дорожные службы разроют место обвала, затем установят, почему провалился асфальт.

Фирма-подрядчик устранит просадку по гарантии.