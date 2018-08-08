2018-08-08T13:02:03+03:00
Происшествия

На Крымском мосту столкнулись легковушка и автоцистерна

Пострадали двое
Анастасия ЖУКОВА
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..Фото: Анастасия ЖУКОВА
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На Крымском мосту в среду, 8 августа, столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и автоцистерна. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошла примерно в 11 часов дня. В легковушке находились два человека, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Шевроле допустил наезд на стоящую автоцистерну, осуществляющую дорожные работы и огражденную в соответствии с ПДД, - рассказали в пресс-службе МВД.

На месте происшествия все еще работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.

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