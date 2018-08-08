Сел на ограждение и упал в море: видео с ялтинским «акробатом» набрало 50 000 просмотров
Несмотря на южную непроглядную тьму, один из гостей Массандровского пляжа в Ялте решил выполнить эффектный трюк.
Все действо происходит под умиротворяющий шум морской волны. На видео молодой человек усаживается на хлипкое ограждение пирса, руками цепляется за верхний ряд тонких прутьев, а ноги смело ставит на нижний.
А-а-ап! Изгибает спину мостком…..Прутики не выдерживают - и гимнаст падает в воду. Бултых!
И ребята с телефонами в руках спешат на помощь своему приятелю.
Незамысловатый сюжет взволновал обитателей соцсетей: свыше 50 тысяч просмотров и больше сотни комментариев.
- А как это так ?! А если, не дай Бог, кто-то в теле поскользнется, что это за перила такие?!
- Хитрый. Над водичкой акробатикой занимается. Попробовал бы над пляжем - воткнулся бы в гальку по самое "не хочу".
- Ограждение паршивое, если такую обычную нагрузку не выдержало.
- Видно, что человек пьян и не в адеквате, нет, чтобы снять с ограждения и оплеуху дать, чтобы протрезвел, люди снимают на видео. Человеческая деградация со стороны главного героя и режиссеров!
- Когда я пьян, я Джеки Чан!
- Нужно ему орден дать, герой, ведь своим поступком он предупредил всех - за перила не держитесь или убьетесь.
Неудавшийся акробат на пляже в Ялте.Под покровом ночи один из гостей Массандровского пляжа решил выполнить эффектный трюк. Но фокус не удался. По счастливой случайности акробат не пострадал. Видео: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK