2018-08-08T15:56:55+03:00
Общество

Сел на ограждение и упал в море: видео с ялтинским «акробатом» набрало 50 000 просмотров

Мужчину окрестили Джеки Чаном [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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Несмотря на южную непроглядную тьму, один из гостей Массандровского пляжа в Ялте решил выполнить эффектный трюк.

Все действо происходит под умиротворяющий шум морской волны. На видео молодой человек усаживается на хлипкое ограждение пирса, руками цепляется за верхний ряд тонких прутьев, а ноги смело ставит на нижний.

А-а-ап! Изгибает спину мостком…..Прутики не выдерживают - и гимнаст падает в воду. Бултых!

И ребята с телефонами в руках спешат на помощь своему приятелю.

Незамысловатый сюжет взволновал обитателей соцсетей: свыше 50 тысяч просмотров и больше сотни комментариев.

- А как это так ?! А если, не дай Бог, кто-то в теле поскользнется, что это за перила такие?!

- Хитрый. Над водичкой акробатикой занимается. Попробовал бы над пляжем - воткнулся бы в гальку по самое "не хочу".

- Ограждение паршивое, если такую обычную нагрузку не выдержало.

- Видно, что человек пьян и не в адеквате, нет, чтобы снять с ограждения и оплеуху дать, чтобы протрезвел, люди снимают на видео. Человеческая деградация со стороны главного героя и режиссеров!

- Когда я пьян, я Джеки Чан!

- Нужно ему орден дать, герой, ведь своим поступком он предупредил всех - за перила не держитесь или убьетесь.

Неудавшийся акробат на пляже в Ялте.Под покровом ночи один из гостей Массандровского пляжа решил выполнить эффектный трюк. Но фокус не удался. По счастливой случайности акробат не пострадал. Видео: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

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