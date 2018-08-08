В Крыму водителя-наркомана могут лишить свободы на 3 года
В Кировском районе на мужчину, управлявшего автомобилем в наркотическом опьянении, возбудили уголовное дело.
Ему грозит до 3 лет лишения свободы по статье УК РФ - за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.
- В Кировском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением 36-летнего гражданина, у которого наблюдались признаки опьянения, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Пройти процедуру медосвидетельствования мужчина согласился.
И его крови обнаружили каннабиноиды.
Выяснилось также, что этого гражданина уже «ловили» за рулем в нетрезвом состоянии: оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав полтора года.
Нарушения закона связанные с наркотическими средствами не такая уж и редкость. Недавно на крымской границе задержали наркодилера, который вез из Украины на полуостров марихуану. Разоблачить злоумышленника помогла служебная собака, которая учуяли наркотики.