В Крыму водителя-наркомана могут лишить свободы на 3 года

8 Авг. 15:39 2018-08-08T15:41:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе на мужчину, управлявшего автомобилем в наркотическом опьянении, возбудили уголовное дело.

Ему грозит до 3 лет лишения свободы по статье УК РФ - за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

- В Кировском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением 36-летнего гражданина, у которого наблюдались признаки опьянения, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Пройти процедуру медосвидетельствования мужчина согласился.

И его крови обнаружили каннабиноиды.

Выяснилось также, что этого гражданина уже «ловили» за рулем в нетрезвом состоянии: оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав полтора года.

Нарушения закона связанные с наркотическими средствами не такая уж и редкость. Недавно на крымской границе задержали наркодилера, который вез из Украины на полуостров марихуану. Разоблачить злоумышленника помогла служебная собака, которая учуяли наркотики.