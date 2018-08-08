2018-08-08T18:09:56+03:00
Экономика

Участники СЭЗ за полгода пополнили бюджет Крыма на 4 миллиарда

Число резидентов Свободной экономической зоны стремительно увеличивается
Степан ОСТИНОВ
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В Крыму зарегистрировано 1324 участников СЭЗ.В Крыму зарегистрировано 1324 участников СЭЗ.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Республике Крым на 1 июля текущего года зарегистрировано 1324 участников свободной экономической зоны (СЭЗ).

- У нас растет количество участников СЭЗ. Так, на 1 июля 2018 года мы имеем 1324 участников, значительно больше, чем на начало 2017 года. Тогда в рамках СЭЗ работали только 749 субъектов, - рассказала министр финансов Крыма Ирина Кивико.

За первое полугодие резиденты СЭЗ пополнили бюджет Крыма на 4,1 млрд рублей: из них НДФЛ составляет 1,9 млрд рублей, а налог на прибыль – 674 млн.

Напомним, за 7 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Крыма поступило 22, 5 миллиардов рублей собственных налоговых и неналоговых доходов - это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 75,3% выше показателей 2015 года.

Основной источник дохода бюджета Крыма – это налог на доходы физических лиц. С начала года в казну поступило 9,5 млрд рублей этого налога – рост по сравнению с прошлым годом составил 1,3 млрд рублей.

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