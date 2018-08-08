В Севастополе председатель ТСН подал в суд фальшивые документы

8 Авг. 16:30 2018-08-08T16:30:26+03:00

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Председатель севастопольского товарищества собственников недвижимости подделал доверенности, чтобы использовать при голосовании на общем собрании участников.

Документы он удостоверил своей подписью и печатью ТСН. На собрании с их помощью удалось "решить" утверждение расходной сметы, избрать правление, а также исключить некоторых лиц из состава товарищества.

Затем, когда недовольные собственники подали гражданский иск о признании решения собрания недействительным, эти же фальшивые доверенности ушлый председатель предоставил суду в качестве доказательства своей правоты. На основании этих "липовых" документов суд отказал в удовлетворении иска.

Позднее выяснилось, что доверенности - подделка, и председателя признали виновным в уголовном преступлении - фальсификаци доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Севастопольский городской суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей, приговор вступил в законную силу.

Теперь гражданский спор может быть пересмотрен в связи с новыми обстоятельствами, отметили в пресс-службе Севастопольского городского суда.