2018-08-08T16:30:26+03:00
Общество

В Севастополе председатель ТСН подал в суд фальшивые документы

Он подделал доверенности для проведения общего собрания участников товарищества
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель севастопольского товарищества собственников недвижимости подделал доверенности, чтобы использовать при голосовании на общем собрании участников.

Документы он удостоверил своей подписью и печатью ТСН. На собрании с их помощью удалось "решить" утверждение расходной сметы, избрать правление, а также исключить некоторых лиц из состава товарищества.

Затем, когда недовольные собственники подали гражданский иск о признании решения собрания недействительным, эти же фальшивые доверенности ушлый председатель предоставил суду в качестве доказательства своей правоты. На основании этих "липовых" документов суд отказал в удовлетворении иска.

Позднее выяснилось, что доверенности - подделка, и председателя признали виновным в уголовном преступлении - фальсификаци доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Севастопольский городской суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей, приговор вступил в законную силу.

Теперь гражданский спор может быть пересмотрен в связи с новыми обстоятельствами, отметили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог