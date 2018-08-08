2018-08-08T18:03:41+03:00
Туризм

Аэропорт «Симферополь» ждет 3-миллионного пассажира

Счастливчик прилетит 9 августа
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Юбилейного гостя встретят около 12.45.Юбилейного гостя встретят около 12.45.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Аэропорт «Симферополь» 9 августа встретит 3-миллионного пассажира. Встреча юбилейного гостя пройдет около 12.45.

Напомним, 11 мая в аэропорту встретили первого в этом году миллионного гостя. Везунчиком, которому достались сувениры и подарки, оказался 4-летний житель Москвы Даниил Баринов, который отдыхал в Крыму вместе со своей мамой Викторией.

Кстати, с начала года в Крыму отдохнули более 3,8 миллионов туристов. Это на 27% выше аналогичного показателя 2017 года. Еще 1,5 миллиона человек посетили Севастополь, что на 12% больше, чем в прошлом году.

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