Аэропорт «Симферополь» ждет 3-миллионного пассажира

8 Авг. 17:59 2018-08-08T18:03:41+03:00

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Аэропорт «Симферополь» 9 августа встретит 3-миллионного пассажира. Встреча юбилейного гостя пройдет около 12.45.

Напомним, 11 мая в аэропорту встретили первого в этом году миллионного гостя. Везунчиком, которому достались сувениры и подарки, оказался 4-летний житель Москвы Даниил Баринов, который отдыхал в Крыму вместе со своей мамой Викторией.

Кстати, с начала года в Крыму отдохнули более 3,8 миллионов туристов. Это на 27% выше аналогичного показателя 2017 года. Еще 1,5 миллиона человек посетили Севастополь, что на 12% больше, чем в прошлом году.