Крымский дезертир избил своего отчима во сне

СЕГОДНЯ 11:41 2018-08-10T11:41:41+03:00

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Старший сержант одной из крымских войсковых частей, уклонявшийся от прохождения службы, избил своего отчима.

Инцидент произошел в мае этого года. Дезертир выпивал вместе со своим другом. Напившись, они решили "заглянуть в гости" к отчиму военнослужащего. Вдвоем они беспрепятственно вошли в комнату, где спал мужчина, и избили его "с применением кухонного ножа".

Обоих любителей распустить руки Крымский гарнтизонный военный суд признал виновными по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Дезертир получил 2 с половиной года исправительной колонии общего режима, а его гражданский друг - год условно.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.