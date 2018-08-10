Крымский дезертир избил своего отчима во сне
Старший сержант одной из крымских войсковых частей, уклонявшийся от прохождения службы, избил своего отчима.
Инцидент произошел в мае этого года. Дезертир выпивал вместе со своим другом. Напившись, они решили "заглянуть в гости" к отчиму военнослужащего. Вдвоем они беспрепятственно вошли в комнату, где спал мужчина, и избили его "с применением кухонного ножа".
Обоих любителей распустить руки Крымский гарнтизонный военный суд признал виновными по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Дезертир получил 2 с половиной года исправительной колонии общего режима, а его гражданский друг - год условно.
Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.