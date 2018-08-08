2018-08-08T18:26:16+03:00
Экономика

Начинающий крымский фермер может получить до 3 миллионов рублей гранта

Большей поддержкой власти на полуострове пользуются животноводы
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму сумма грантовой поддержки начинающего фермера достигает 3 миллионов рублей. Об этом заявил вице-премьер республики Юрий Гоцанюк в ходе рабочей поездки в Бахчисарайский район.

- Каждое начинающее фермерское хозяйство при участии в программах имеет право получить до 1,5 млн рублей по направлению растениеводство и до 3 млн рублей по направлению животноводства, – уточнил Гоцанюк.

Средства гранта нужно использовать в течение 18 месяцев со дня получения исключительно на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. В течение года фермер обязуется создать на каждый полученный миллион не менее одного нового рабочего места.

Кроме того, выделяются средства по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Деньги можно получить на улучшение жилищных условий сельских жителей, а также на развитие сети сельских дорог и водоснабжения.

Об условиях грантовой поддержки можно почитать на официальном сайте Совета министров Крыма, там же опубликованы формы заявок и бизнес-планов.

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