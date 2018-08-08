Зима близко: Севастополь на 75% готов к холодам

8 Авг. 19:29 2018-08-08T19:31:22+03:00

Подготовка к зиме завершится в начале октября. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Севастополе полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Готовность объектов коммунального хозяйства уже 75%.

- На сегодняшний день все управляющие компании готовят многоквартирные дома к осенне-зимнему периоду, занимаются ремонтом и заменой тепловых сетей. Завершить соответствующие мероприятия планируем к началу октября, – сообщил директор Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Он уточнил, что к центральной системе теплоснабжения подключены более 3 тысяч 120 домов.

Во время гидравлических испытаний обнаружили 74 повреждения на магистральных и квартальных сетях, 65 из них устранены путем замены участков трубопроводов.