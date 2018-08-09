2018-08-09T07:45:46+03:00
Общество

Погода в Крыму на 9 августа: днем до +31, местами дожди

На Керченской переправе объявлено штормовое предупреждение
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Море прогрелось до +27.Море прогрелось до +27.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму погода 9 августа будет дождливой и жаркой.

- На полуострове в дневное время еще вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха составит 26…31, минимальная 14…19, на побережье 20…25, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

На Керченской переправе объявлено штормовое предупреждение.

В Севастополе в четверг малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 19…21, днем 29…31.

В последующие двое суток ожидается сухая, но по-прежнему ветреная погода. Температура воздуха не изменится.

КАК ВОДИЧКА

Температура морской воды в Феодосии 27, Алуште 26, Ялте 26, в Севастополе 27, Евпатории 26, Черноморском 26. В Керченском проливе 27. В Азовском море 27.

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