Погода в Крыму на 9 августа: днем до +31, местами дожди
В Крыму погода 9 августа будет дождливой и жаркой.
- На полуострове в дневное время еще вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха составит 26…31, минимальная 14…19, на побережье 20…25, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
На Керченской переправе объявлено штормовое предупреждение.
В Севастополе в четверг малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 19…21, днем 29…31.
В последующие двое суток ожидается сухая, но по-прежнему ветреная погода. Температура воздуха не изменится.
КАК ВОДИЧКА
Температура морской воды в Феодосии 27, Алуште 26, Ялте 26, в Севастополе 27, Евпатории 26, Черноморском 26. В Керченском проливе 27. В Азовском море 27.
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