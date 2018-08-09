Гражданки Украины попытались тайно провезти через крымскую границу 47 золотых украшений
Две гражданки Украины пытались спрятать от пограничников пять десятков различных золотых украшений.
69-летняя и 47-летняя женщины ехали в Симферополь из Новоалексеевки через пункт пропуска "Джанкой". Во время осмотра с помощью спецсредств оказалось, что дам под одеждой - металл.
Гражданки Украины добровольно выдали пограничникам 47 ювелирных изделий общим весом 276,39 граммов.
- В беседе женщины пояснили, что воспользовались столь неординарным способом перевозки личных драгоценностей лишь для того, чтобы пройти государственный контроль на территории сопредельного государства, не подвергаясь поборам, - отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК.
Ювелирные изделия передали таможенникам для принятия процессуального решения.