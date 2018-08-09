Гражданки Украины попытались тайно провезти через крымскую границу 47 золотых украшений

9 Авг. 09:12 2018-08-09T09:12:20+03:00

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Две гражданки Украины пытались спрятать от пограничников пять десятков различных золотых украшений.

69-летняя и 47-летняя женщины ехали в Симферополь из Новоалексеевки через пункт пропуска "Джанкой". Во время осмотра с помощью спецсредств оказалось, что дам под одеждой - металл.

Гражданки Украины добровольно выдали пограничникам 47 ювелирных изделий общим весом 276,39 граммов.

- В беседе женщины пояснили, что воспользовались столь неординарным способом перевозки личных драгоценностей лишь для того, чтобы пройти государственный контроль на территории сопредельного государства, не подвергаясь поборам, - отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК.

Ювелирные изделия передали таможенникам для принятия процессуального решения.