2018-08-09T10:12:07+03:00
Общество

2,5 миллиона за несуществующие участки: жительницу Симферополя задержали за махинации с землей

Женщина призналась в совершении преступлений
Надежда ДАЦЮК
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Надежда ДАЦЮК
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Жительницу Симферополя подозревают в совершении незаконных сделок по купле-продаже земли на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В полицию обратились местные жители. По их словам, женщина-продавец представлялась владельцем земли и показывала документы на владение земельными участками в одном из сел Симферопольского района. После заключения договора купли-продажи и получения нужной суммы женщина не выходила на связь с покупателями.

40-летняя жительница Симферополя была задержана. Она призналась в совершении преступлений. Документы на землю, которые она представляла заявителям, оказались поддельными.

Сотрудники полиции доказали, что жительница Симферополя причастна к совершению четырех аналогичных фактов мошенничества.

- Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч.3, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном и особо крупном размере), - уточнили в пресс-службе.

Санкция статьи, по которой обвиняют подозреваемую, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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