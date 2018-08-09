В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог

9 Авг. 10:37 2018-08-10T11:50:07+03:00

Привести в порядок собираются шесть улиц

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В Симферополе с 13 августа начнется капитальный ремонт дорог. В первую очередь проезжую часть приведут в порядок по улицам Коммунальная, Нижнегоспитальная, Чехова, Бахчисарайская, Аральская и 1-й Конной Армии.

- Ремонтные работы будут вестись в круглосуточном режиме. С учетом этого на перечисленных улицах будет частично ограничено движение автомобильного транспорта. Просим водителей учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов, - отметил заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк.

На капремонт дорог Симферополь получил порядка 1,4 миллиарда рублей.

Напомним, в Симферополе на улице Толстого провалился асфальт. По предварительной информации, причиной аварийной ситуации могло стать вымывание грунта.