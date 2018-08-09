2018-08-09T11:59:10+03:00
Происшествия

В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка

Он ушел из дома в среду утром
Надежда ДАЦЮК
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В водоеме села Красновка (Симферопольский район) найдено тело пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

- Ребенок 2013 года рождения ушел из дома в среду с утра. В 15:18 в скорую помощь поступил вызов об обнаружении ребенка в водоеме. Подразделения МЧС не привлекались, - уточнили в министерстве.

Сейчас специалисты устанавливают причину смерти малыша.

Напомним, в селе Поповка Сакского района (пляж «Казантип») из воды достали тело 44-летнего мужчины, жителя Томска.

В начале июля в Николаевке было обнаружено три тела утонувших, а в Бахчисарайском районе спасатели вытащили из пруда тело 39-летнего погибшего.

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