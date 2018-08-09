2018-08-09T11:52:57+03:00
Происшествия

В Севастополе ночью горело несколько кафе

Пострадавших, по данным МЧС, нет [фото, видео]
Надежда ДАЦЮК
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Пожар случился после полуночи. Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"Пожар случился после полуночи. Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
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В Артиллерийской бухте Севастополя в ночь с 8 на 9 августа горели несколько кафе. Фото пожара после полуночи выложили в соцсети очевидцы происшествия.

На место подъехали карета скорой помощи и спасатели. Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"

На место подъехали карета скорой помощи и спасатели. Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"

По их словам, огнем были охвачены кафе «Лица», «Вкусный домик» и «Ежики».

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Севастопольская молодежь переживает, что скоро им не будет, где отдыхать.

Пожар в Артбухте в Севастополе .Несколько часов тушили пожар. Видео: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"

- Это уже второй бар за последние две недели. Первый в Камышах сгорел прямо на остановке, - пишет Ирина.

- Нам кафешки не нужны, в них всё дорого! На природу, в лес нельзя-запрет, опасность пожара, к морю ближе 300 метров не подъезжать - охранная зона. Предлагаю - всем бегать, прыгать-сдавать нормы ГТО и велопробег устроить в центре города, желательно перерыв всё до 5 км. Результат-деньги сохранили, здоровье улучшили, экологию не испортили, а то, что опять в СССР-зато стабильно, никак! - шутит Павел.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Севастополю, пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливают эксперты.

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