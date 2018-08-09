2018-08-09T12:37:05+03:00
Общество

Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер

Условно пострадавшего транспортировали на носилках под водой на расстояние до 70 метров [фото]
Надежда ДАЦЮК
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"Пострадавшего" вытащили на сушу. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму"Пострадавшего" вытащили на сушу. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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После сложной спецоперации по спасению группы детей и тренера из затопленной пещеры в Таиланде крымские спасатели решили отточить навыки спасения людей из таких условий. Сотрудники МЧС провели тренировку на Симферопольском водохранилище, сообщили в пресс-службе ведомства.

- В ходе тренировки водолазы осуществили погружения с условно пострадавшим на носилках на глубину до 6 метров, его транспортировку под водой на расстояние до 70 метров и подъем на поверхность. Работы проводились при видимости до 2 метров, -говорится в сообщении.

Спасатели запасают баллоны с воздухом. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Спасатели запасают баллоны с воздухом. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

В МЧС добавили, что в ходе тренировки планировалось выполнить обязательный комплекс упражнений по водному маневрированию, ориентированию, выполнению тренировочных и водолазных спусков.

Сотрудники МЧС готовятся к погружению. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Сотрудники МЧС готовятся к погружению. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Также водолазы отработали использование носилок при аварийно-спасательных работах под водой. Носилки используют, когда необходима помощь серьезно пострадавшим людям с травмами.

Водолазы погружались с "пострадавшим" на глубину до 6 метров. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Водолазы погружались с "пострадавшим" на глубину до 6 метров. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Прошедшие учения спасателей, по данным пресс-службы, полезны, учитывая большое количество пещер в Крыму. Сотрудники МЧС должны быть готовы вызволять людей из обводненных пещер.

Напомним, 10 июля на севере Таиланда завершилась спецоперация по спасению из пещеры Кхао-Луанг детской футбольной команды «Лесные вепри». Двенадцать детей в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим 25-летним тренером провели в полузатопленном подземелье более 17 дней.

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